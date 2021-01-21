Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным друга Гордона, у 56-летнего ведущего высокая температура. Сейчас он находится в обычной палате.

«У Саши высокая температура и положительный тест на COVID-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — рассказал журналистам неназванный друг Гордона.

Гордон — ведущий нескольких проектов на Первом канале. В частности, он ведет программу «Док Ток» и шоу «Мужское / Женское».

В конце 2020 года участница «Мужского / Женского» Елена Миськова, спустя три года после появления на передаче, решила подать на Гордона в суд. В студии программы она рассказывала, что получает много мужского внимания и мечтает выйти замуж за олигарха. В ответ на это Гордон сказал, что считает ее проституткой, потому что она, по его мнению, занимается сексом с нелюбимыми мужчинами за деньги и подарки.