Участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала

Участница телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале Елена Миськова решила подать в суд на ведущего программы Александра Гордона. Как сообщает Telegram-канал Mash, она написала заявление в полицию через три года после выхода передачи.

Миськова участвовала в ток-шоу в 2017 году. В студии программы она рассказала о том, что получает много мужского внимания и мечтает выйти замуж за олигарха. В ответ на это Гордон сказал, что считает ее проституткой, потому что она, по мнению ведущего, занимается сексом с мужчинами, которых не любит, «за деньги и подарки».

По данным издания, после передачи Миськова столкнулась с травлей. Кроме того, с ней перестали общаться родственники. Узнав, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету, девушка обратилась в полицию и подала заявление на Гордона.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа — предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ток-шоу «Мужское/женское» выходит на Первом канале с осени 2014 года. Его ведут Александр Гордон и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. В студии герои рассказывают о своих проблемах, а ведущие пытаются подсказать им, как действовать дальше. В шоу также принимают участие приглашенные эксперты. В программе часто поднимают остросоциальные вопросы.