Россияне сняли оргию на видео и поделились им в родительском чате

Жители Перми сняли на видео пьяную оргию, которую устроили у себя в квартире, а затем поделились кадрами с издевательствами над неизвестной женщиной в родительском чате. Герои ролика обсудили произошедшее в программе «Мужское/Женское» на Первом канале, передает «Московский комсомолец».

Участниками оргии оказались Майя и Иван, которые проживают вместе четыре года и воспитывают полуторагодовалого ребенка. Также уточняется, что у женщины есть еще один сын от первого брака, которому шесть лет. Соседи пары пожаловались, что они регулярно злоупотребляют алкоголем, конфликтуют, а их дети «плачут и едят через раз».

В тот день, когда было снято видео, супруги решили сделать ремонт и пригласили знакомую женщину, Татьяну, помочь им. Они отправились в магазин, а женщина осталась присматривать за маленьким сыном, так как старший ребенок в это время был в детском саду, однако Татьяна выпила и уснула в коридоре.

Затем вернулся Иван и решил проучить женщину. Он посадил ее в кресло, стал бить по лицу, раздевать догола и пытаться изнасиловать. Татьяна начала активно сопротивляться. «Да не сопротивляйся ты, Танюша», — говорила мать двоих детей и снимала все происходящее на камеру телефона. Отмечается, что ребенок все это время ходил по комнате и наблюдал за происходящим.

Участник ролика объяснил в эфире программы, что «решил постебаться» и «прикольнуться», при этом на кадрах видно, как он пинает лежащую в коридоре женщину. Его жена призналась, что тоже принимала алкоголь в день событий, чтобы снять усталость от переезда: «Так я вообще не пью, я хорошая мать. И детей своих не отдам никому».

Спустя некоторое время ролик попал в родительский чат. Предположительно, мужчина захотел отправить его знакомым, однако, будучи в состоянии опьянения, ошибся адресатом. На данный момент по факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы.