Мадуро заявил о победе Венесуэлы над Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «победой Венесуэлы» уход с поста президента США Дональда Трампа. Он произнес эти слова, выступая с речью на вручении национальной премии в области культуры, запись выступления приведена в его Twitter.

«Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп. Ушел, ушел, ушел! Мы его победили. Это победа для Венесуэлы. Он ушел совсем один (...) Это наш триумф», — говорит венесуэльский лидер в видео.

Он подчеркнул, что ожидает улучшения отношений с США при администрации Джо Байдена, но напомнил, что с уходом Трампа американская «империя» остается на месте. Он напомнил, что избранный Байденом советник по международным делам Энтони Блинкен поддерживает оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо.

Как сообщил днем ранее канал PBS, в последний день на посту Трамп успел ввести новые санкции против режима Мадуро.

Ранее Мадуро сообщал, что Соединенные Штаты спонсировали попытку государственного переворота и его убийства, в чем им помогали власти соседней Колумбии.