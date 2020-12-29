Мадуро заявил о планах Колумбии напасть на Венесуэлу

В Колумбии готовится новое новое нападение на Венесуэлу. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны [президента Колумбии] Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», — отметил политик.

В мае сообщалось, что у венесуэльских берегов были обнаружены три катера ВМС Колумбии с оружием на борту. Мадуро также рассказал о попытке вторжения в страну, проспонсированной США и Колумбией: он заявил, что колумбийские террористы покушались на его жизнь, а двое задержанных в Венесуэле граждан США были сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа.