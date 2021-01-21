Китайский полицейский женился за обедом и сразу вернулся к работе

В Китае офицер полиции женился во время своего обеденного перерыва. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что в провинции Хэбэй прошла самая короткая брачная церемония, продлившаяся всего минуту. После объявления пары мужем и женой дорожный полицейский сразу вернулся к работе.

Страж порядка пояснил, что не может позволить себе полноценное празднование из-за большой рабочей загрузки.

23 декабря житель английского города Уиднс, графство Чешир, в день своей свадьбы выиграл крупную денежную сумму благодаря ставке на тотализаторе, о которой он забыл. 57-летний складской рабочий на пенсии Ричард Парселл (Richard Purcell) был в шоке когда узнал, что выиграл 10 тысяч фунтов (миллион рублей). Мужчина рассказал, что они с женой найдут деньгам достойное применение.

Ранее сообщалось, что в Великобритании свадьба закончилась массовым заражением коронавирусом. Как минимум 50 гостей заболели COVID-19, одна из приглашенных скончалась от осложнений.