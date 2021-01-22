Раскрыта тайна летевшего за самолетом человека с ракетным ранцем

Обнародованы документы, раскрывающие тайну человека с ракетным ранцем, который летал за пассажирскими самолетами. Об этом сообщает издание The Drive.

Владелец сайта The Black Vault Джон Гринвальд (John Greenewald) воспользовался американским Законом о свободе информации и добился публикации материалов, касающихся инцидента с ракетным ранцем. Из записей переговоров авиадиспетчеров, которые он получил, следует, что человека, маневрирующего на высоте около 900 метров, заметили несколько пилотов. При этом радары не зафиксировали ни одного объекта, который соответствовал бы их описанию.

Также выяснилось, что в начале сентября 2020 года представители власти связались с Дэвидом Мейманом (David Mayman) — главным испытателем калифорнийской компании Jetpack Aviation, разрабатывающей ракетные ранцы. Мейман сообщил, что компания не совершала полетов уже несколько месяцев, и усомнился в существовании ракетных ранцев, позволяющих подниматься и удерживаться на высоте 900 метров.

В другом письме, предоставленном Гринвальду, упоминается, что сотрудники ФБР допросили пилота авиакомпании American Airlines, рассказавшего о человеке с ракетным ранцем. Во время беседы он подтвердил, что фигура, которую он заметил, напоминала дрон в форме человека с видео, снятого на немецком фестивале авиамоделистов в 2019 году.

Речь идет о радиоуправляемом дроне, который построил авиамоделист Ральф Кейсер (Ralph Kayser). Он напоминает фигуру человека в натуральную величину, однако весит меньше пяти килограммов. Cайт Rotor Drone Pro писал, что устройство изготовлено из костюма для пейнтбола, набитого упаковочной пленкой, и способно держаться в воздухе до восьми минут.

Инцидент, послуживший причиной расследования, произошел 30 августа 2020 года. Согласно публикациям в прессе, неизвестный с реактивным ранцем пролетел на расстоянии примерно 270 метров от самолета American Airlines, заходившего на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. В октябре о человеке с ракетным ранцем сообщили еще несколько пилотов, работавших на юге Калифорнии.