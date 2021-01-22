Аномальное явление на Земле заметили из космоса

Обсерватория Международной космической станции Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) зафиксировала пять голубых джетов — аномальную разновидность молний, которые бьют из верхней части грозового облака в стратосферу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Джеты продолжительностью 10 микросекунд были замечены 26 февраля 2019 года недалеко от острова Науру в Тихом океане. Одна из вспышек молнии произвела джет, который достиг стратопаузы — границы между стратосферой и ионосферой на высоте примерно от 50 до 55 километров. Кроме джетов были зафиксированы «эльфы» (ELVES), представляющие собой расширяющиеся кольца оптического и ультрафиолетового излучения в стратосфере, длящиеся не более миллисекунды.

Голубые джеты возникают во время электрического пробоя между положительно заряженной верхней частью грозового облака и отрицательно заряженным слоем воздуха над ним. В результате формируется лидер — проводящий канал из ионизированного воздуха, по которому распространяется разряд. Однако в данном случае излучение от лидера было слабым, что указывает на то, что сам лидер был коротким по сравнению с проводящими каналами обычных молний.

Сами голубые джеты относятся к стримерам — разветвленным нитям электрических разрядов, подобным тем, что генерируются катушками Тесла. Кроме того, синие джеты, скорее всего, как явление встречается чаще, чем предполагалось ранее.