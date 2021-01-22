Раскрыто существование невероятно больших черных дыр

Астрономы предположили существование невероятно больших черных дыр (SLABs), которые по размеру превышают сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Считается, что имеется некий верхний предел массы крупных черных дыр из-за того, как они образуются и растут. Сверхмассивные черные дыры достигают массы от миллиона до десяти миллиардов масс Солнца за счет поглощения звезд и газа из окрестностей. Однако в новой работе ученые раскрыли, что SLAB образовались иным способом в ранней Вселенной, еще до появления галактик. Однако в настоящее время нет доказательств существования этих экзотических объектов.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из США и Германии обнаружила сверхмассивную черную дыру, находящуюся на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Она образовалась спустя примерно 690 миллионов лет после Большого взрыва, во время эпохи реионизации, когда появлялись квазары и первые звезды.