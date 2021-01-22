Россияне отказались платить через QR-коды

Международная платежная система Visa заявила, что отказывается от идеи развития системы оплаты с помощью QR-кодов в России, поскольку на такую услугу нет спроса со стороны граждан, банков и магазинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Visa в России Михаила Бернера.
Он пояснил, что в России быстро набрала популярность оплата через мобильные телефоны. «Скорее будет рост мобильных платежей — платежей телефоном, чем платежей QR-кодом», — сказал он. По словам Бернера, Россия впереди многих стран по уровню использования платежей с помощью смартфонов.
В то же время топ-менеджер отметил, что Visa продолжит развивать систему оплаты по QR-кодам за пределами России. Она хорошо приживается там, где есть инфраструктурные проблемы, связанные с невысоким качеством интернета, высокой стоимостью оборудования для приема карт и комбинацией сразу двух факторов.
Оплату с помощью телефона запустили в России в 2016 году, когда появились мобильные кошельки Samsung Pay и Apple Pay. С их помощью россияне могут оплачивать покупки бесконтактно — для этого нужно просто приложить смартфон к терминалу. В прошлом году Россия стала второй в мире по количеству пользователей Apple Pay, уступив только США.