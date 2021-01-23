Верховного лидера Ирана заблокировали в Twitter из-за угроз Трампу

Компания Twitter заблокировала аккаунт, связанный с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, из-за угроз бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о странице @khamenei_site, которую считают аффилированной с офисом Хаменеи. Уточняется, что на данном аккаунте размещались отрывки из его выступлений и другой официальный контент.

Twitter принял такое решение после того, как в аккаунте появилась публикация с изображением бывшего американского лидера, играющего в гольф в тени приближающегося беспилотника. Автор сопроводил пост словами: «Месть неизбежна». Также там была ссылка на сайт верховного лидера Ирана.

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В компании подчеркнули, что учетная запись является поддельной и нарушает политику компании в отношении «манипуляций и спама». Страница была заблокирована навсегда. Другие аккаунты, связанные с офисом Хаменеи, в которых не было таких твитов, включая его основной англоязычный аккаунт, остались активными.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками бывшего главы государства, начались после беспорядков, которые они учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.