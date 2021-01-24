Врачи оценили вред 2020 года для организма человека

Врачи оценили, как вредные привычки, приобретенные в 2020 году, повлияют на организм человека. С ними побеседовали журналисты Vice.

Медики отметили, что в 2020 году многие люди вели нездоровый образ жизни: пили больше алкогольных напитков, ели сладкое и фастфуд и мало двигались. Однако, по их словам, если эти привычки не станут постоянными, вряд ли они сильно скажется на продолжительности жизни.

Доцент школы общественного здравоохранения при Техасском университете Лия Уигман отметила, что даже если в 2020 году человек каждый вечер пил две кружки пива, у него вряд ли возникнут долгосрочные проблемы, если он возьмет себя в руки с окончанием пандемии. Она добавила, что частое употребление алкоголя может привести к ожирению печени, однако многие из тех, кто страдает от этого недуга, уже имеют генетическую предрасположенность к нему.

Уигман также заявила, что не стоит переживать из-за набора веса и отсутствия спорта в жизни в 2020 году, однако следует постараться хотя бы 30 минут в день посвящать кардиоупражнениям: например, ходить, бегать, плавать, кататься на велосипеде. «Люди должны помнить одну вещь: никогда не поздно стать здоровее. Прошлое осталось в прошлом», — сказала врач.

Психолог Джессика Стерн из больницы Нью-Йоркского университета в Лангоне отметила, что из-за удаленной работы у многих стерлись границы между рабочим и личным временем, что привело к переработкам. Она предположила, что большинство людей с окончанием пандемии вернется в офис, и проблема будет решена. Также Стерн предупредила, что поначалу многие столкнутся с трудностями в личном общении, но скоро к ним вернется этот навык.