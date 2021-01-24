В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе российской социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о проблемах с доступом к соцсети стали поступать от пользователей около 17:00 по московскому времени. Они жалуются на сложности с загрузкой сайта, входом в аккаунт и работу мессенджера.

«Живая карта сбоев» показывает, что с нарушением работы сервиса столкнулись жители разных городов, включая Москву и Петербург.

«ВКонтакте» — крупнейшая российская социальная сеть. По данным на июнь 2020 года, в России «ВКонтакте» пользовались 73 миллиона человек. Совокупная аудитория соцсети по всем странам составляет 97 миллионов человек. Mediascope ставит сайт на четвертое место в рейтинге самых популярных ресурсов России.