Врач назвал способы избавиться от вредных привычек

Справиться с вредными привычками можно несколькими способами. Их назвал главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщается на сайте ведомства.

Холдин отметил, что в первую очередь важна личная мотивация. Каждый человек должен определить ее для себя сам, без оглядки на моду, на сообщения в интернете, мнения и действия других. Когда такая мотивация будет найдена, ее надо записать на бумаге, потому что так «больше шансов сбыться». После этого шага нужно проявить выдержку и «твердо стоять на своем».

«Как обычно бывает — пообещали себе не курить, пару дней держимся, а попадаем в привычную обстановку — и вот уже сила воли нас покинула, и мы идем на перекур с коллегами», — сказал нарколог.

Второй важный момент — поддержка окружающих. О своих намерениях бросить вредную привычку надо рассказать знакомым и близким, чтобы появилась дополнительная ответственность. Будет хорошо, если инициатива будет встречена с одобрением, в противном случае остается вариант общения со специалистом.

На первых порах рекомендуется избегать провоцирующих ситуаций, при которых возникала потребность закурить или выпить алкоголь. Это может быть вечеринка, стрессовая ситуация на работе или желание расслабиться дома. Холдин уточнил, что в таких случаях важно определить потребность, которую человек пытается удовлетворить за счет вредной привычки. Например, это может быть попытка социализироваться, снять напряжение и стресс, побороть скуку и одиночество. Выяснив, для чего использовалась вредная привычка, надо попробовать заменить ее на здоровый аналог вроде спорта, прогулок, посещения интересных мероприятий, техник расслабления.

Отказываться от привычки следует постепенно, медленно заменяя ее на новую, чтобы не случился синдром отмены. Он проявляется в виде раздражительности, тревоги, бессонницы, снижения настроения, усиления аппетита, нарушения внимания и памяти. Если справиться с зависимостью самостоятельно не получается, лучше обратиться к психиатру-наркологу и в наркодиспансер по месту жительства.