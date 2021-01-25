Названа особая опасность коронавируса для рабочего класса

Коронавирус нового типа представляет особую опасность для граждан из рабочего класса — они умирают чаще, чем квалифицированные работники. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в ходе трансляции, которую проводило издание The Guardian.

«Люди, занятые низкоквалифицированным трудом или работой по уходу за кем-либо, в три раза чаще умирают от COVID-19, чем профессионалы», — приводит издание его слова.

В том же выступлении он назвал количество людей, на данный момент находящихся в больницах страны: их оказалось более 37 тысяч. По словам министра, власти развернули крайне эффективную программу вакцинации, быстрее которой проходят только программы Израиля и Арабских эмиратов. Среди британцев старше 80 лет прививку получили уже более 80 процентов.

По официальным данным, которые приводит американский институт Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано более 3,6 миллиона заражений коронавирусом, более 98 тысяч пациентов скончались из-за связанных с ним осложнений.