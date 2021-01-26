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Бывшему вице-президенту Эквадора дали 8 лет тюрьмы по коррупционной статье

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Фото: Globallookpress.com

Национальный суд Эквадора дал бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу восемь лет тюрьмы по коррупционной статье. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает таблоид Istoé.

Дело касалось махинаций с контрактами на добычу нефтепродуктов. По обвинению в растрате вместе с Гласом получили восьмилетний срок двое его министров — Вилсон Пастор и Карлос Рарейя Яннуццелли. Такое же наказание получили еще четверо участников коррупционной схемы, еще шестерых подозреваемых по этому делу оправдали.

Это третий обвинительный приговор, полученный Гласом. В 2017 году, вскоре после того, как президент Ленин Морено отстранил его от должности, он был осужден на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу, связанному со строительными фирмами. Этот коррупционный скандал, известный как «дело Odebrеcht», стал одним из крупнейших в Латинской Америке. Своей вины Глас не признал. В сентябре 2020 года ему дали еще восемь лет тюрьмы по делу о взяточничестве.

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