Рэпер 6 Dogs совершил самоубийство в 21 год

Американский хип-хоп-исполнитель из Атланты 6 Dogs (настоящее имя — Чейз Амик) совершил самоубийство в возрасте 21 года. Об этом пишет Daily Mail.

Подробности смерти рэпера пока не раскрываются. За несколько месяцев до кончины артист заявил, что заразился коронавирусной инфекцией, отметив, что переносит болезнь легко.

6 Dogs впервые стал набирать известности благодаря выложенным на музыкальный сервис SoundCloud трекам в 2016 году, когда ему было 17 лет. В своих песнях он читал про наркотики и девушек, и с волной популярности об этих композициях узнала его мать, которая из-за этого наказала артиста и на некоторое время запретила ему выходить на улицу.

Главными хитами 6 Dogs стали такие треки, как Flossing и Faygo Dreams. Опубликованный в 2016-м клип на песню Flossing на момент написания заметки собрал более семи миллионов просмотров.

Последний проект 6 Dogs, альбом Hi-Hats & Heartaches, вышел в октябре 2019 года.

В ноябре 2017 года стало известно о смерти рэпера Lil Peep. Ему также был 21 год. Он скончался от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.