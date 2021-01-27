Билл Гейтс предложил план борьбы со следующей пандемией

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт. Это заявление было включено в ежегодное послание фонда Bill & Melinda Gates Foundation, опубликованное The Seattle Times.

Миллиардер высказал мнение, что мир должен предпринять серьезные шаги, чтобы быть готовым к следующей пандемии. Он счел разумным инвестировать миллиарды в развитие науки, тестирование, создание глобальной системы оповещения о новых вспышках заболеваний. Также он отметил важность формирования специальной «команды реагирования». «Думайте о них как о [своего рода] пандемической бригаде пожарных. Как и пожарные, эти высококвалифицированные профессионалы должны быть готовы отреагировать на потенциально кризисную ситуацию, как только о ней станет известно», — пояснил он свой план борьбы с подобными явлениями.

Гейтс отметил, что в условиях отсутствия рисков новой пандемии члены такой команды должны сфокусироваться на повышении своих компетенций. Он также предложил проводить для них регулярные учения — вроде тех, что проходят военные.

«Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как [потенциальный] военный конфликт», — подчеркнул миллиардер.

Гейтс и его супруга Мелинда владеют собственным благотворительным фондом и ежегодно публикуют послания, в которых обозначают достижения организации и планы на будущее. В спектр основных направлений работы фонда Bill & Melinda Gates Foundation входят борьба с опасными заболеваниями в развивающихся странах, а также различные программы в сфере здравоохранения и образования в США. К настоящему моменту фонд выделил около 1,75 миллиарда долларов на противостояние пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс привился от коронавируса SARS-CoV-2. «Одно из преимуществ того, что мне 65 — я могу получить вакцину от COVID-19. Я на этой неделе получил первую дозу и чувствую себя отлично. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регуляторам и медицинским работникам на переднем крае борьбы — за то, что привели нас к этому моменту», — написал он в своем Twitter.