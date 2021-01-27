Девушки зарезали подростка в прямом эфире и похвастались убийством

Четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве после того, как одна из них зарезала 15-летнего подростка в магазине Wallmart в штате Луизиана. Все происходящее они транслировали в прямом эфире Facebook Live, сообщает The Daily Dot.

Полицейские арестовали девушек в возрасте 12,13 и 14 лет. По данным следствия, одна из них нанесла ножевое ранение 15-летней девочке во время ссоры, которая началась в кинотеатре, рядом с супермаркетом. Жертва скончалась от полученных травм в местной больнице.

На видео было слышно, как одна из соучастниц преступления похвасталась убийством. Она добавила, что ударила ножом «эту сучку в сердце». Орудие убийства девушка украла из магазина. В настоящее время все подозреваемые американки находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних.

В конце 2020 года испанские полицейские арестовали троих подростков. Их подозревали в похищении взрослого человека и его последующих пытках, которые транслировались в Instagram. Им также предъявили обвинение в покушении на убийство.