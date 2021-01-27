Водитель выжил после столкновения с летящим в него столом для пинг-понга

Водитель в Австралии выжил после того, как стол для пинг-понга влетел в лобовое стекло его автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Водитель внедорожника опубликовал сделанную видеорегистратором запись момента ДТП в соцсетях.

На записи видно, что мужчина ехал по трассе при свете дня со скоростью 100 километров в час. Неожиданно со встречного автомобиля вылетела картонная коробка со столом для пинг-понга. Стол перелетел через дорогу и врезался в лобовое стекло, после чего водитель пострадавшего автомобиля остановился.

В комментариях пользователи отметили, что мужчине очень повезло, что он не погиб. «Как же ему повезло, что он прилетел плашмя, а не боком. Он мог обезглавить водителя», — написал один из них. «Просто представьте, что бы было, если бы он ехал на мотоцикле», — отметил другой.

В то же время пользователи австралийской группы Facebook, посвященной записям с видеорегистраторов, отметили, что водитель хорошо справился с управлением поврежденного автомобиля.

Пользователи раскритиковали владельца стола для пинг-понга за то, что он недостаточно хорошо закрепил опасный объект.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Ланкашир чудом не пострадал после того, как в лобовое стекло его автомобиля влетело колесо. Оно пересекло несколько рядов и пробило стекло автомобиля, встав между водительским и пассажирским креслами.