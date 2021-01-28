Apple сообщила о рекордном росте выручки

Американская компания Apple зафиксировала рекордный рост выручки, которая впервые превысила 100 миллиардов долларов. Об этом этом сообщает Вusiness Insider со ссылкой на отчет компании.

В период с октября по декабрь выручка Apple составила 111,4 миллиарда долларов. По этому показателю был зафиксирован рост на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года, когда компанией была зафиксирована выручка в размере 91,8 миллиарда долларов.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, доля международных продаж компании по итогам квартала составила 64 процента. Рыночная капитализация компании составляет почти 2,4 триллиона долларов.

Ранее издание MacOtakara сообщило, что Apple выпустит новый смартфон и наушники весной. По информации, полученной журналистами от поставщика Apple из Китая, в апреле компания представит два новых устройства. Корпорация анонсирует новое поколение своего самого доступного смартфона iPhone SE. Также Apple выпустит вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro.