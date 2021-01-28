Математика определила знаменитость с самыми красивыми стопами

Стопы супруги принца Гарри Меган Маркл оказались близки к совершенству. Результаты исследования ортопеда и основательницы YouTube-канала Марио Яу (Marion Yau), которые она провела совместно с популярным лондонским доктором Кенни (Dr Kenny), приводит The Sun.

В результате эксперимента врачи составили рейтинг, куда вошли восемь знаменитостей с самыми красивыми ногами. Для этого медики сопоставили пропорции ног звезд с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, соотношение всех частей стопы Меган Маркл на 95 процентов совпало с идеалом.

«Только длина свода ее стопы на 97 процентов совпадает с правилом золотого сечения, это самый высокий показатель среди восьмерых знаменитостей. Можно сказать, что у нее королевские ноги!» — прокомментировала Яу.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю Под каблуком Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?

На втором месте в списке оказалась британская актриса Эмма Уотсон, результат которой по тем же критериям составил 91 процент. За ней последовали телезвезда Ким Кардашьян (89 процентов), актриса Мила Кунис (88 процентов), телеведущая Холли Уиллоби (84 процента), модель Молли-Мэй Хейг (81 процент), актриса Мишель Киган (80 процентов) и телеведущая Жаклин Джосса (79 процентов).

Ранее в январе руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезд с идеальными лицами. По тому же правилу золотого сечения, в идеале соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Так выяснилось, что телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены почти идеальными пропорциями.