Пара вскрыла подарок с рецептом сохранения брака спустя годы после свадьбы

Семейная пара из американского штата Мичиган вскрыла свадебный подарок, который годами хранился нераспакованным после бракосочетания, и нашла там рецепт для сохранения брака. Об этом сообщает издание The Mirror.

В сентябре 2007 года Кэти и Брэндон Ганн отпраздновали свадьбу. Двоюродная бабушка Кэти подарила паре упаковку с надписью: «Не вскрывать до первой ссоры».

Пара на много лет забыла о подарке, поэтому, хотя в их жизни и случались ссоры, они так и не распаковали его.

Летом пара думала, что подарить друзьям на их торжество. Тогда они вспомнили о подарке двоюродной бабушки и распечатали подарок. В коробке были бокалы и набор для ванной. В приложенном к подарку конверте они нашли две записки, одна из которых была адресована Кэти, а другая — Брэндону. Каждая из записок была обернута вокруг денежных купюр.

«Кэти, иди и купи пиццу, креветки или что-то, что вы оба любите. Прими ванну. Тетя Элисон», — говорилось в одной из них. «Брэндон, иди и купи цветы и бутылку вина. Тетя Элисон», — гласила вторая.

«Долгие годы эта коробка лежала высоко на полке и пылилась, она научила нас взаимопониманию, терпению и способности идти на компромисс. Сегодня мы решили открыть ее, потому что я, наконец, осознала, что средства для сохранения крепкого брака были не в коробке. Они были в нас», — сказала Кэти.

Ранее сообщалось, что британка обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. «Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама», — говорилось в послании.