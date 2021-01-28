Защита рядового Шамсутдинова опротестовала приговор

Защита рядового Рамиля Шамстудинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, в четверг, 28 января, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — сказал «Ленте.ру» Тугушев. — По сути, назначенное наказание — почти такое, какое просило Гособвинение: 24,5 года лишения свободы. При том, что присяжные признали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия».

Адвокат также уточнил, что в настоящее время других апелляционных жалоб в суд не поступало.

21 января 2021 года был оглашен приговор: Рамиль Шамстудинов осуждён на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

Потерпевшие сочли этот приговор слишком мягким: представитель потерпевших, ростовский адвокат Сергей Грицко (бывший военный прокурор, он вступил в дело уже после оглашения вердикта) заявил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул он. В свою очередь, защита Шамсутдинова сочла приговор излишне суровым.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, ещё двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.