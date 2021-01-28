Модель снялась топлес в Дубае и вызвала гнев местных жителей

Бразильская модель сфотографировалась топлес в пустыне Дубая и вызвала гнев местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 27-летняя Луана Сандиен (Luana Sandien) запечатлена в белых штанах с узорами и черно-белой бандане на голове. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, браслеты и кольца. Девушку сфотографировали с обнаженной грудью, которую она прикрыла рукой.

Подписчиков возмутил образ бразильянки: они заявили, что в Дубае появление на публике топлес может привести к аресту. «Почему тебя не арестовали за позирование обнаженной?», «Ты должна сесть в тюрьму», «Она очень сильно рискует», «Это неуважительно. Не надо приезжать, если ты не уважаешь закон и культуру. Такие выходки ставят нашу репутацию под сомнение», «Ты обязана соблюдать правила страны, в которой находишься», — высказывались они.

Девушка объяснила, что не хотела оскорблять чувства верующих, и поэтому прикрыла грудь руками. «Это были одни из моих лучших фотографий, которые я когда-либо делала, но я не хотела никого смущать. Я старательно прятала грудь, зная, что в Дубае запрещено выходить на улицу голой», — призналась Сандиен.

Ранее в январе самая красивая женщина в мире снялась топлес в образе инопланетянки. 24-летнюю манекенщицу запечатлели топлес в черных трусах в сетку и туфлях на каблуках того же цвета. На фото она прикрывает обнаженную грудь руками. Кожа знаменитости покрыта серебристой краской, а на лицо нанесен яркий макияж: синие стрелки и помада красного оттенка.