Самая красивая женщина в мире снялась топлес в рекламе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в откровенной съемке для рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных черно-белых фото 24-летняя манекенщица запечатлена в нескольких образах. Так, на первом снимке она топлес в джинсах, при этом грудь Хадид прикрыта шаром, на который она опирается корпусом. На втором кадре она позирует в черном комплекте нижнего белья, а на фото из другой серии в комплекте серого цвета. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Ты идеальна», «Боже, просто королева, я влюблена», «Самое идеальное фото всех времен», «Потрясающая», «Очень горячо», — высказывались они в комментариях.

Ранее Белла Хадид показала декольте на новых рекламных снимках. На фото она позирует в зеленом мини-платье с блестками и показывает черную стеганую сумку Soho из новой коллекции бренда Michael Kors. Волосы супермодели собраны в высокий пучок.