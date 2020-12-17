Самая красивая женщина в мире сделала из халата топ и удивила фанатов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, поделилась новым фото и удивила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 24-летняя манекенщица запечатлела в зеркало свой наряд: на ней был белый халат, из которого она сделала топ с вырезами на животе. «Это был мой халат до тех пор, пока я его не скрутила. В студиях становится очень жарко», — подписала она пост, который набрал более 180 тысяч лайков.

Фанаты оценили изобретательность знаменитости в комментариях. «Гениально!», «Модель превратилась в стилиста», «Очень красиво», «Девочка, мне нужна инструкция», «Ты создала прелестный образ!» — хвалили они.

Ранее в декабре Белла Хадид показала декольте на новых рекламных снимках. На фото она позирует в зеленом мини-платье с блестками и показывает черную стеганую сумку Soho из новой коллекции бренда Michael Kors. Волосы супермодели собраны в высокий пучок.