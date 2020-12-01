Самая красивая женщина в мире показала декольте на новых рекламных снимках

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламе популярной марки в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя манекенщица позирует в зеленом мини-платье с блестками и глубоким декольте. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на снимках она показывает черную стеганую сумку Soho из новой коллекции бренда Michael Kors. Свой образ Хадид дополнила крупными серьгами, золотистой подвеской, браслетом и кольцом. Публикация набрала больше 480 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Вот это платье! Оно мне необходимо», «Идеальная», «Ты такая горячая», «Безумно красивая», «Выглядишь потрясающе, Белла, люблю тебя», — высказывались они.

В ноябре Белла Хадид попозировала на веб-камеру в пиджаке на голое тело для издания Vogue. На фото она запечатлена на диване в собственном доме в синих джинсах, рубашке с черно-белым принтом и пиджаке. Из аксессуаров на ней — золотая цепь и несколько колец.