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В Дании признали Россию сверхдержавой

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Уффе Эллеманн-Йенсен
Уффе Эллеманн-Йенсен
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что Россия при президенте Владимире Путине вернула себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение он выразил в статье для издания Berlingske, передает «ИноСМИ».

Он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Кроме того, бывший министр высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил. Он добавил, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу.

При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском ВПК есть и слабые места, которые компенсируются мощью в других областях. В качестве примера он привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане.

В июне 2019-го года президент Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы, поскольку не хочет навязывать свое влияние другим странам. По его словам, Россия не хочет возвращаться «к тому состоянию, в котором находился Советский Союз», который навязывал соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни и политическую систему. «Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив», — констатировал Путин.

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