Путин заявил об отсутствии стремления России к статусу сверхдержавы

Россия не стремится к статусу сверхдержавы, поскольку не хочет навязывать свое влияние другим странам. Об этом президент Владимир Путин сказал в четверг, 20 июня, журналистам после прямой линии, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам», — пояснил Путин.

Россия не хочет возвращаться «к тому состоянию, в котором находился Советский Союз», который навязывал соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни и политическую систему. «Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив», — констатировал Путин.

Ранее во время прямой линии президент заявил, что Россия не торгует своими союзниками, интересами и принципами. Он также отметил, что Россия — возможно, «единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы».

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