Женатый шеф полиции подделал документы ради брака с двумя невестами и попался

Начальник полиции американского города Стиннетт (штат Техас) Джейсон Коллиер был арестован техасскими рейнджерами за подделку документов. Об этом сообщает телеканал NBC 5.

Поводом для ареста стало то, что он, будучи отцом четверых детей, подделал документ о расторжении брака ради женитьбы на своей невесте. Новая избранница Коллиера случайно узнала о его семейном положении, увидев пост в Facebook с фотографиями своего жениха. Однако, как она выяснила, на снимках он был изображен не с женой, а с другой любовницей. Обманутые женщины списались и выяснили, что он предлагал замужество им обеим.

После того, как одна из невест обвинила его в обмане, он показал ей документ о разводе. Однако женщина рассказала о случившемся в соцсетях. На публикацию обратили внимание и в администрации города, поручив рейнджерам разобраться с подозрением в подделке федеральных документов.

Портал Toofab выяснил, что Коллиер подал прошение об отставке, и она была немедленно принята.

В Facebook даже появилась группа «Джейсон Коллиер, сериал Netflix» (Jason Collier Netflix series). В ней отметились еще несколько женщин, заявивших, что Коллиер заводил с ними романы.