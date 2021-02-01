Модель вспомнила о сшитом из мяса платье Леди Гаги и создала бикини из капусты

Популярная в соцсетях бразильская модель Кассия Мелло (Cassia Mello) сшила бикини из капусты и попозировала в нем на камеру. Ее снимки публикует Daily Star.

31-летняя манекенщица, на которую в Instagram подписаны 67 тысяч человек, объяснила, что на создание купальника ее вдохновило известное мясное платье американской певицы Леди Гаги. Ее комплект, в свою очередь, представляет собой топ и плавки, покрытые зелеными листьями капусты.

По задумке Мелло, чей рацион по большей части состоит из салата, костюм должен отражать ее любовь к здоровому питанию. «Я закрепила два листа салата на груди, и еще два — на нижней части тела. Получилось здорово. В этом бикини я бы отправилась на пляж, а затем съела бы его на обед», — прокомментировала героиня материала.

Модель считает, что «капустное бикини» намного экологичнее комплекта из масс-маркетового магазина. «Это мой способ переработки продуктов и очищения окружающей среды», — заключила она.

В мясном платье Леди Гага появилась на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2010 в Лос-Анджелесе. Оно было выполнено из кусков аргентинской говядины, которые дизайнер Франк Фернандес приобрел у мясников, обслуживающих его семью. Экстравагантный наряд вызвал бурную реакцию у коллег певицы, а также у ее поклонников, модных критиков и защитников животных. После премии платье было выставлено в музее Зала славы рок-н-ролла.