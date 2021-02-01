Киселев объяснил появление фильма о дворце в Геленджике на «России 1»

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев объяснил, ради чего журналисты «России 1» выпустили фильм о дворце в Геленджике. В разговоре с изданием «Подъем» он отметил, что российский юг нуждается в рекламе.

Киселев положительно оценил появление «необычных объектов» на территории России. В качестве прецедента он вспомнил отель «Родина» предпринимателя Олега Дерипаски, который «оказался очень прибыльным» для владельца.

«Везде в мире есть дорогие виллы… А у нас состоятельные люди должны жить в картонных коробках?» — возмутился Киселев.

Журналист также добавил, что съемка фильма о дворце в Геленджике — логичный шаг для «Вестей недели», ведь эта программа, по его выражению, является самой популярной на российском телевидении. «Кто еще должен был там оказаться, если не мы? Навальный представил фальшак, который возбудил публику. Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность», — заключил Киселев.

Репортаж из дворца в Геленджике вышел на канале «Россия 1» 31 января. Журналисты прошлись по недостроенным комнатам здания и пообщались с рабочими.

Первое видео с экскурсией по дворцу в Геленджике появилось 29 января. Один из строителей особняка согласился показать здание проекту Mash с условием, что съемка займет не более часа. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.