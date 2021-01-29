Назван вероятный владелец дворца в Геленджике

Дворец в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний. Об этом журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину рассказал сотрудник ЧОП, охраняющий объект.

Охранник уточнил, что не является сотрудником спецслужб. Также он заявил, что за десять лет работы на объекте ни разу не видел президента Владимира Путина.

Ранее Рогаткин рассказал, что ему известно о подготовке специальной пресс-конференции, в ходе которой пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник заявит свои права на дворец.