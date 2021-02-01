Необычный способ завязывать домашний халат удивил пользователей сети

Блогерша показала необычный способ завязать домашний халат и удивила пользователей сети. На видео, размещенное в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Metro.

Британка Меган Гарланд (Megan Garland) продемонстрировала, как правильно носить предмет домашней одежды, чтобы он не сковывал движения и не оголял тело. На размещенных кадрах она продевает пояс через петли таким образом, чтобы его концы располагались только на лицевой части халата. Затем автор ролика завязывает пояс на бант спереди.

Публикация стала вирусной и набрала 2,7 миллиона просмотров и больше 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи поблагодарили Гарланд за рекомендацию. «Так лучше. Спасибо. Это намного удобнее», «Боже, а я удивлялась тому, почему мой халат всегда развязывается сам», «Определенно более удобный метод для проведения дневного спа», «Я в шоке!» — высказывались юзеры.

Ранее стало известно, что мужчина три года проверял одежду на износ и раскрыл главные ошибки шопинга. Так, например, благодаря полученным данным консультант по бизнес-дизайну Олоф Ховерфельт выяснил, какая одежда была куплена зря, а какая — стала его любимой. Он сделал вывод, что иногда покупка дешевой одежды обходилась ему слишком дорого.