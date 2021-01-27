Мужчина три года проверял одежду на износ и раскрыл главные ошибки шопинга

Разработчик и консультант по бизнес-дизайну Олоф Ховерфельт (Olof Hoverfalt) три года тестировал свою одежду на износ и раскрыл главные ошибки шопинга. Соответствующий материал появился на портале Reactor.

Житель Финляндии завел дневник, где проверял все вещи, которые носит, чтобы вывести советы по созданию идеального гардероба. В общей сложности он описал 426 предметов и сделал 300 тысяч заметок о частоте использования той или иной вещи.

Гардероб был разделен на 12 категорий: куртки и худи, блейзеры, трикотаж, рубашки, футболки, брюки, шорты, ремни, носки, обувь, нижнее белье, рубашки и боксеры. Герой материала записывал каждую купленную вещь и ее цену, чтобы вычислить «стоимость износа» (Cost Per Wear) за один день. По его словам, чем выше «популярность» вещи у носящего, тем лучше: это говорит о том, что она нравится владельцу и хорошо сочетается с другими предметами гардероба.

Благодаря полученным данным финн выяснил, какая одежда была куплена зря, а какая — стала его любимой. Ховерфельт понял, что иногда покупка дешевой одежды обходилась ему слишком дорого. Он сравнил в носке кроссовки Converse за 90 евро (8240 рублей) и аналогичную обувь марки MyWear за 30 евро (2750 рублей). Недорогие кроссовки износились гораздо быстрее, поэтому дороговизна Converse была оправдана.

Кроме того, он проанализировал свои дорогостоящие покупки, в частности, необычные рубашки. Мужчина сделал подсчеты и пришел к следующему выводу: поскольку такие вещи носятся редко, они много лет хранятся в хорошем состоянии и их стоимость не сильно сказывается на бюджете.

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В конце своего исследования Ховерфельт посоветовал любителям шопинга приобретать вещи из разных категорий, которые будут максимально сочетаться между собой, а также не пренебрегать уходом за одеждой, избегать нарядов для редких случаев, а также сосредоточиться на частоте использования каждой вещи, но не на ее цене.

Ранее в январе сообщалось, что россияне утратили желание ходить в магазины одежды. Это произошло на фоне кризиса в период пандемии коронавируса. За 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей.