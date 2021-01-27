Ценности
 
Последние новости
Путин заявил об угрозе борьбы «всех против всех»
На Украине расследуют действия бывшего министра обороны во время Майдана
Раскрыт преемник iPhone SE
Налоги российских богачей решили считать отдельно
Памела Андерсон назвала соцсети средством контроля над разумом
На Украине пожаловались на учителя из-за разжигания ненависти к русским
Бывший ведущий Первого канала объяснил переход на НТВ
Россияне массово заинтересовались дешевым отдыхом на любимом курорте богачей
Российская блондинка из Playboy устроила поножовщину с подругой
Путин объяснил причины протестов
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина три года проверял одежду на износ и раскрыл главные ошибки шопинга

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Разработчик и консультант по бизнес-дизайну Олоф Ховерфельт (Olof Hoverfalt) три года тестировал свою одежду на износ и раскрыл главные ошибки шопинга. Соответствующий материал появился на портале Reactor.

Житель Финляндии завел дневник, где проверял все вещи, которые носит, чтобы вывести советы по созданию идеального гардероба. В общей сложности он описал 426 предметов и сделал 300 тысяч заметок о частоте использования той или иной вещи.

Гардероб был разделен на 12 категорий: куртки и худи, блейзеры, трикотаж, рубашки, футболки, брюки, шорты, ремни, носки, обувь, нижнее белье, рубашки и боксеры. Герой материала записывал каждую купленную вещь и ее цену, чтобы вычислить «стоимость износа» (Cost Per Wear) за один день. По его словам, чем выше «популярность» вещи у носящего, тем лучше: это говорит о том, что она нравится владельцу и хорошо сочетается с другими предметами гардероба.

Благодаря полученным данным финн выяснил, какая одежда была куплена зря, а какая — стала его любимой. Ховерфельт понял, что иногда покупка дешевой одежды обходилась ему слишком дорого. Он сравнил в носке кроссовки Converse за 90 евро (8240 рублей) и аналогичную обувь марки MyWear за 30 евро (2750 рублей). Недорогие кроссовки износились гораздо быстрее, поэтому дороговизна Converse была оправдана.

Кроме того, он проанализировал свои дорогостоящие покупки, в частности, необычные рубашки. Мужчина сделал подсчеты и пришел к следующему выводу: поскольку такие вещи носятся редко, они много лет хранятся в хорошем состоянии и их стоимость не сильно сказывается на бюджете.

В конце своего исследования Ховерфельт посоветовал любителям шопинга приобретать вещи из разных категорий, которые будут максимально сочетаться между собой, а также не пренебрегать уходом за одеждой, избегать нарядов для редких случаев, а также сосредоточиться на частоте использования каждой вещи, но не на ее цене.

Ранее в январе сообщалось, что россияне утратили желание ходить в магазины одежды. Это произошло на фоне кризиса в период пандемии коронавируса. За 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why I’ve tracked every single piece of clothing I’ve worn for three years
Россияне утратили желание ходить в магазины одежды
Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике
Ценности
Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
02:2621 января

Фигура самой высокооплачиваемой знаменитости в бикини вызвала споры в сети

21:1320 января

Алеся Кафельникова снялась в топе без белья и макияжа и взволновала фанатов

20:0020 января

Телезвезда рассказала о мучениях из-за большой груди и жизни после операции

Ценности00:0121 ноября 2020
Никита Михалков и Татьяна Михалкова

«А какие ножки-то!»

Как «девочка-скелет» стала одной из лучших моделей СССР и покорила сердце звезды советского кино
19:1520 января

Журналисты раскрыли судьбу одежды жены Байдена после инаугурации

18:3620 января

В сети подняли на смех телеведущую в платье со спаривающимися зебрами

17:5920 января

Модель Victoria’s Secret снялась в костюме российского бренда

Ценности00:0119 ноября 2020

Голодные до красоты

Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
17:1120 января

Эксперт оценил судьбу брака Дональда и Мелании Трамп после его президентства

16:0520 января

Умер создававший наряды для Лободы украинский дизайнер

15:3920 января

Киркоров в наряде Louis Vuitton показал свой завтрак в роскошном отеле Дубая

Россия
Мать пропавшего в Чечне дагестанца обратилась к Кадырову
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
Путин дал прогноз по развитию пандемии коронавируса
Путин объяснил причины протестов
«Осколки остались в наших телах навсегда»
Десять лет назад смертник атаковал Домодедово, погибли 37 человек. Выжившие все еще живут в страхе
Российский врач назвала неожиданное последствие коронавируса
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Все материалы
Мир
Названа особая опасность коронавируса для рабочего класса
Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
В ЕС не стали предлагать новых санкций из-за Навального
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Названы сроки поездки Путина в Индию
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Все материалы
Бывший СССР
Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Россия договорилась о поставках титана для Boeing
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Назван самый дорогой в мире бренд
«Это была сильнейшая пирамида»
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
Зеленая энергетика в Европе обогнала обычную
Экологические мегатренды
Как российский бизнес борется с парниковым эффектом
ФАС рассмотрит жалобу акционера «Трансаммиака» на торги по продаже акций
Все материалы
Силовые структуры
СК возбудил дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
СК возбудил четыре дела о нападении на полицейских в Москве
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Конор Макгрегор и Дастин ПорьеЗабойный реванш
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Но ирландец не собирается завершать карьеру
Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином
Все материалы
Культура
Компания Вайнштейна выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
«Матрица» и «Звездные войны» вошли в список фильмов с самой уродливой графикой
«Мы услышали невыносимо громкие вопли»
История британца, который объездил весь мир ради уникальной коллекции животных
HBO выпустит сериал о Гарри Поттере
Зловещий Олег
Жестокие пытки, арктический Киев и Козловский на кресте: чем закончились «Викинги»
Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж с выкидыванием драгоценностей
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды
«Учат весь мир свободе слова»
 
Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой
Баланс черного
Яркие моменты из жизни простых людей — на лучших черно-белых снимках со всего мира
Доктор Мясников пожаловался на удаление его поста за враждебные высказывания
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
В России оценили открытие границ Кипра для туристов
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
В турецком городе снесут 240 домов ради туристов
Все материалы
Из жизни
Суеверная женщина разбогатела на 39 миллионов рублей благодаря ритуалу
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
69 человек внезапно стали долларовыми миллионерами после инаугурации Байдена
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
Ревнивая жена не узнала себя на старых интимных фото и ударила мужа ножом
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Женщина ожила на кладбище во время своих похорон
Все материалы
АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса
Petrolhead Battle: как Бойцовский клуб, но о машинах
Как двое уставших от самоизоляции парней создали лучший автомобильный квиз
Новый Hyundai Tucson получил спортивную версию N Line
Удивительные «Теслы»: от кабриолета до катафалка
Вспоминаем самые экзотические проекты на базе электромобиля Tesla Model S
Дилер Lada захотел построить пляжную «Ниву»
V — значит Vito? До Приэльбрусья и обратно с полной загрузкой
Зачем вообще путешествовать на автомобиле и почему минивэн удобнее внедорожника
Стало известно, когда российская Skoda Octavia получит новые моторы
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы