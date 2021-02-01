Хакер заблокировал пенис жертвы в поясе верности и потребовал выкуп

Хакер заблокировал пенис американца в мужском поясе верности. Об этом пострадавший рассказал порталу Vice.

По словам Сэма Саммерса (Sam Summers), он сидел дома с надетым поясом верности Cellmate от китайского производителя Qiui, когда вдруг в приложении к этому девайсу появилась надпись, что кто-то подключается к устройству. После этого пояс оказался заблокирован. Сначала мужчина решил, что это проделки его подруги, однако она заявила о своей непричастности. Вскоре на связь вышел хакер и потребовал перевести тысячу долларов в биткоинах для вызволения.

Мужчина выполнил условие киберпреступника, однако тот потребовал дополнительную сумму. После этого Саммерс и его подруга начали действовать самостоятельно. Не найдя в доме никаких инструментов, кроме молотка, пара отправилась в магазин за болторезами. Несмотря на ужас, сильную боль и кровавые порезы, Саммерс в итоге сумел снять устройство.

Он признался, что после инцидента пенис заживал дольше месяца. Также Саммерс рассказал, что выкинул злополучный девайс и пересмотрел свое отношение к приобретению подключаемых к интернету домашних устройств.

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