Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в феврале

В Роструде напомнили россиянам, что в феврале придется отработать шесть дней на предпоследней неделе, зато на последней — только три, пишет РИА Новости.

Так, при пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. «Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — пояснили в ведомстве.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная рабочая неделя.

В декабре прошлого года в Роструде рассказали, что россиян в 2021 году ожидают семь сокращенных рабочих недель. Сотрудники с пятидневным рабочим графиком в феврале будут отдыхать дополнительные два дня — 22 и 23 числа. Кроме того, сокращенные рабочие недели будут по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.