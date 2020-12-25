В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2021 году

Семь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Сотрудники с пятидневным рабочим графиком в феврале будут отдыхать дополнительные два дня — 22 и 23 числа (понедельник и вторник). При этом рабочий день 22 февраля будет перенесен на субботу, 20 февраля. «С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя»,— отметили в ведомстве.

Сокращенные рабочие недели будут по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.