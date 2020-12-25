Россия
 
Последние новости
В России захотели брать плату с компаний за иностранных работников
США решили открыть консульство на никому не принадлежащей территории в Африке
Доказан иммунитет у людей со скрытой формой коронавируса
В Москве нашли округ с нерастущими ценами на жилье
Украина заинтересовалась китайской вакциной от коронавируса
Трамп обиделся на республиканцев за бездействие после выборов
Оперативники пришли с обыском к бывшей жене Фургала
Незнакомцы собрали два миллиона рублей для обокраденного 94-летнего шахтера
Число погибших в аварии с рейсовым автобусом под Рязанью выросло
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2021 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Семь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Сотрудники с пятидневным рабочим графиком в феврале будут отдыхать дополнительные два дня — 22 и 23 числа (понедельник и вторник). При этом рабочий день 22 февраля будет перенесен на субботу, 20 февраля. «С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя»,— отметили в ведомстве.

Сокращенные рабочие недели будут по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роструд сообщил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе перед Новым годом
58 регионов России сделали 31 декабря выходным
В России 31 декабря 2021 года объявили выходным