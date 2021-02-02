Кинофестиваль выбрал единственного зрителя для просмотра фильмов на острове

Организаторы Гетеборгского кинофестиваля, который считается крупнейшим в Скандинавии, выбрали единственного зрителя для просмотра фильмов на удаленном острове. Им стала шведская медсестра Лиза Энрот (Lisa Enroth), передает The Guardian.

Как сообщает издание, Энрот была выбрана из 12 тысяч претендентов. Она проведет неделю на отдаленном острове Хамнескар, где находится известный маяк Патер Ностер.

«В сфере здравоохранения я, кажется, целую вечность слушала, проверяла и утешала. Я чувствую, что почти лишена энергии. Ветер, море, возможность на неделю оказаться частью совершенно другой реальности — все это действительно привлекательно», — поделилась победительница.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля решили провести ежегодное мероприятие в формате «один показ — один зритель» и объявили поиски желающего отправиться на удаленный остров для просмотра кинолент. Киноману предстоит на протяжении недели оценивать лучшие новинки кино в одном из наиболее безлюдных мест Швеции.