Кинофестиваль предложил желающим изолироваться на острове для просмотра фильмов

youtube.com/gbgfilmfestival

Организаторы считающегося крупнейшим в Скандинавии международного кинофестиваля в Гетеборге решили провести ежегодное мероприятие в формате «один показ-один зритель», и ищут желающего, готового отправиться на удаленный остров для просмотра кинолент. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Избранному киноману предстоит на протяжении недели оценивать лучшие новинки кино в одном из наиболее бесплодных мест в Швеции. Проводя время за просмотром картин, он должен прерываться для записи впечатлений от своего времяпровождения и кинолент.

«Гетеборгский кинофестиваль ищет желающих, готовых провести неделю в социальной изоляции на удаленном маяковом острове Патер Ностер, уединенном месте в море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Единственным спутником [киномана] будет шум моря и фестивальные фильмы», — подчеркивается в опубликованном сообщении. В пресс-службе отметили, что эксклюзивные показы кинолент для одного зрителя также проведут на арене Scandinavium и в кинотеатре Draken.

Ранее сообщалось о публикации подборки самых ожидаемых фильмов 2021 года. В топ были включены как новые релизы, так и фильмы, которые должны были выйти еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

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