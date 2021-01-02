Составлен рейтинг самых успешных фильмов в российском прокате за 2020 год

Рейтинг российского кинопроката за прошедший 2020 год возглавила комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Самой кассовой иностранной картина стали «Джентельмены» Гая Ричи. Итоги года на своем сайте подвел Фонд кино.

Отмечается, что несмотря на выход «Холопа» в прокат в конце 2019 года, основные сборы ленты пришлись на 2020-й год: 2,7 миллиарда рублей из 3,1 миллиарда. Фильм в кинотеатрах посмотрели более 10 миллионов человек. «Джентельмены» собрали 1,2 миллиарда рублей при количестве зрителей в четыре миллиона человек.

На втором месте оказался «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова. Кинотеатры посетили шесть миллионов зрителей, которые принесли картине 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в пятерку лидеров вошел фильм «Вторжение» Федора Бондарчука, собрав почти миллиард рублей и 3,4 миллиона зрителей. Замкнула топ составленного Фондом кино рейтинга лента Кристофера Нолана «Довод». Она собрала 943 миллиона рублей и 3,1 миллиона зрителей.

Ранее сообщалось, что россияне во время самоизоляции полюбили фильмы-катастрофы. По данным онлайн-кинотеатра Megogo, пик популярности этого жанра пришелся на весну, когда в регионах России был введен карантин.