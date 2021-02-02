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23-летний автор хита Watch Me (Whip/Nae Nae) задержан за убийство брата

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Silentó
Silentó
Фото: @silento

Американский рэпер Silento (настоящее имя — Ричард Хоук), автор хита Watch Me (Whip/Nae Nae), задержан полицией по подозрению в убийстве двоюродного брата Фредерика Рукса. Об этом сообщает NBC News во вторник, 2 февраля.

23-летнего хип-хоп-исполнителя задержали в штате Джорджия.

Тело 34-летнего Фредерика Рукса было найдено на дороге в городе Пантерсвиль, штат Джорджия, 21 января. Ему выстрелили в лицо и в ногу, он скончался на месте. Свидетели услышали выстрелы и вызвали полицию; камеры видеонаблюдения запечатлели несколько машин, уезжающих с места происшествия. Полиция не стала раскрывать информацию, которая указала им на причастность хип-хоп-исполнителя к убийству.

Silentó прославился по всему миру благодаря хиту Watch Me (Whip/Nae Nae), ставшему дебютным синглом артиста в 2015 году. Трек занял третье место в чартах Billboard Hot 100, где оставался на протяжении шести недель. Клип на песню, опубликованный на YouTube, набрал более 1,7 миллиарда просмотров.

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