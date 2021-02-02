Кладоискатель нашел часть короны Генриха VIII с камнем за 208 миллионов рублей

В английском графстве Нортгемптоншир найден фрагмент короны короля Генриха VIII, который четыре века считался утерянным. Стоимость украшающего артефакт драгоценного камня оценивается в два миллиона фунтов стерлингов (208 миллионов рублей), сообщает издание Daily Mail.

Находку совершил 49-летний кладоискатель Кевин Дакетт (Kevin Duckett), который при помощи металлоискателя прочесывал поле в окрестностях города Маркет-Харборо. По его словам, когда он заметил в земле что-то блестящее, он решил, что это обертка от пирожного, но все же решил проверить. Оказалось, что блестит огромный драгоценный камень. Судя по весу и цвету, его оправа была сделана из золота.

Дома Дакетт отмыл находку и разглядел на ней буквы «SH». После этого он заподозрил, что украшающая предмет фигурка изображает короля Генриха VIII. Специалисты подтвердили его догадку. Они предполагают, что Дакетт отыскал центральную часть короны короля Генриха VIII. До сих пор считалось, что ее уничтожили по приказу Оливера Кромвеля после отмены монархии и казни Карла I в 1649 году. Сейчас драгоценный камень, найденный в Нортгемптоншире, находится в Британском музее.

Корона принадлежала королю Генриху VIII, который правил Англией в первой половине XVI века. Позднее ее унаследовал король Карл I. После сражения при Нейзби в 1645 году он скрывался от Кромвеля в тех самых местах, где кладоискатель нашел центральную часть короны. Историки предполагают, что именно тогда Карл потерял или спрятал ее. Остаток короны уцелел. После казни короля из нее извлекли 344 драгоценных камня и распродали их по 1100 фунтов стерлингов, а переплавленное золото пустили на монеты.

В августе 2018 года сообщалось, что из собора в шведском городе Стренгнес похитили корону короля Карла IX, который правил страной в начале XVII века. Два злоумышленника разбили витрину, схватили корону и выскочили на улицу. Под вой сигнализации они добежали до озера, прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. Похищенные драгоценности были найдены лишь в 2019 году.