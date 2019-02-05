Найдены похищенные сокровища шведского короля

Шведские правоохранительные органы нашли короны и державу короля Карла IX и его супруги, которые были похищены около шести месяцев назад. Об этом сообщает Associated Press.

Драгоценности королевских особ, правивших Швецией в начале XVII века, нашли в районе Стокгольма. Подробности произошедшего будут оглашены, когда экспертиза подтвердит подлинность реликвий. Газета Aftonbladet утверждает, что короны и держава лежали в мусорном баке с надписью «бомба».

Кража произошла 31 июля 2018 года. Злоумышленники разбили витрину в кафедральном соборе города Стренгнес и достали две золотые короны и державу, с которыми хоронили Карла IX и его вторую супругу Кристину Шлезвиг-Гольштейн-Готторпскую. Их стоимость оценивается в 65 миллионов шведских крон (478 миллионов рублей).

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Когда сработала сигнализация, воры сели на велосипеды и по склону холма доехали до озера Меларен. Там они прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. В полиции подозревали, что им удалось уйти от погони по обширной системе озер, находящихся к западу от Стокгольма.

На велосипеде и одном из предметов, брошенных на месте преступления, остались следы крови. Анализ ДНК позволил установить личность и арестовать 22-летнего мужчину, подозреваемого в краже короны. Позднее был задержан его сообщник.

В январе обвинения предъявили первому подозреваемому. Дата суда пока не назначена. Ранее сообщалось, что похитителям грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

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