Мужчина оставил целое состояние жителям спасшей его семью от нацистов деревни

Умерший в декабре житель Австрии завещал целое состояние французской деревне Шамбон-сюр-Линьон в благодарность за спасение от нацистов во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 7 News.

Эрих Швам (Erich Schwam) — еврейский беженец, который в 1943 году приехал в эту деревню вместе с матерью и отцом. По данным с сайта деревни, после 1940 года Шамбон-сюр-Линьон и окрестные деревни принимали евреев-беженцев, в основном детей.

Фридель Рейтер (Friedel Reiter), молодая швейцарская соцработница, которая помогала беженцам в то время, записала информацию о семье. Предположительно, именно она помогла им переехать в Шамбон-сюр-Линьон.

Швам поступил на курс фармацевтики в Леонском университете в 1950 году и окончил его в 1957. Неизвестно, возвращался ли он впоследствии в Шамбон-сюр-Линьон.

В декабре прошлого года Швам скончался. В завещании, датированном 9 ноября 2020 года, Швам написал, что хочет поблагодарить жителей деревни, оставляет крупную сумму коммуне Шамбон-сюр-Линьон и просит потратить ее на финансирование стипендий и местных школ.

Точная сумма не разглашается, но составляет по меньшей мере несколько сотен тысяч евро (сто тысяч евро — 9,1 миллиона рублей). Большой вклад будет внесен и в три благотворительных фонда, которые поддерживают работников сферы здравоохранения, детей с лейкемией и борются за права животных.

«Мы не знали мистера Швама. Теперь мы пытаемся установить, кем он был и что происходило с ним здесь», — сообщила заместитель мэра Дениз Вайя (Denise Vallat).

Ранее сообщалось, что пенсионерка из округа Вальдсольмс немецкого Гессена Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала своим соседям шесть миллионов евро. Наследство женщины, состоящее из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества, получат жители ее общины.