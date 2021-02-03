Раскрыты подробности сделки Apple по производству электромобилей

Южнокорейский портал DongA.com раскрыл подробности соглашения между американской компанией Apple и одним из крупнейших автопроизводителей Kia (входит в Hyundai Motor Group). Издание утверждает, что Apple вложит в совместный проект около 3,6 миллиарда долларов.

Совместное предприятие должно выйти на операционную мощность по производству 100 тысяч электромобилей к 2024 году, с возможностями расширения мощностей до 400 тысяч машин в год. Производство разместится на заводах Kia в американском штате Джорджия. Издание утверждает, что финальная версия сделки будет подписана 17 февраля.

Компании отказались комментировать подробности соглашения. На фоне этой информации акции Kia взлетели более чем на 14 процентов и пробили рекорд 1997 года, превысив стоимость 102 тысяч вон (около 9,14 доллара). Акции компаний, входящих в холдинг Hyundai, также продемонстрировали рост.

Впервые подробности о планах Apple выпустить собственный электрокар появились в декабре 2020 года. Источники утверждали, что компания намерена провести революцию в новой для себя сфере, сравнивая это со стартом продаж самого первого iPhone. Однако оптимистичные прогнозы могут не сбыться, так как на соглашение существенно повлияла пандемия коронавируса.