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Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что захотел сотрудничать с Россией в ряде сфер, но вместе с тем он готов и противостоять ей, например, в ситуации с хакерскими атаками. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

По ее словам, глава государства в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 января дал понять, что есть сферы, где Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

При этом Псаки подчеркнула, что у Байдена имеются опасения в отношении некоторых сфер, например, якобы вмешательства в выборы, хакерских атаках.

29 января Владимир Путин подписал соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между двумя странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет, до 5 февраля 2026 года. США намерены завершить продление договора до истечения срока документа. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил быстрое подписание соглашения по ракетному договору политической волей новой администрации США.

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