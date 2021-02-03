Путешествия
 
Последние новости
Генсек НАТО прокомментировал продление ракетного договора
Врач рассказала о признаках бессимптомного течения коронавируса
Итальянская мафия велела скорым перестать пользоваться сиреной
Клип Little Big установил рекорд на российском YouTube
В Китае нашли коронавирус на мясе птицы из России
Полицейского задержали за попытку обмануть россиянина на три миллиона рублей
Зеленский объявил о проверке боеготовности ВСУ в Донбассе
Раскрыты продажи PlayStation 5
Росгвардия получила сюрикены ниндзя
Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни
Новости партнеров
Прослушать новость

Туристам раскрыли способ увидеть необычный «огненный» водопад в феврале

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ted Soqui / Corbis / Getty

Редкое явление «огненного» водопада снова появится в феврале в национальном парке Йосемити в США. Об этом сообщает американское издание Travel + Leisure.

Отмечается, что из-за излишней популярности водопада «Лошадиный хвост» на склоне горы Эль-Капитан администрация парка была вынуждена ввести ряд ограничений по посещению заповедника. Ожидается, что в этом году гости смогут наблюдать за феноменом с 13 по 25 февраля, при этом ограничения будут действовать ежедневно с 12 до 19 часов.

Чтобы увидеть необычное зрелище, туристы должны припарковаться на стоянке у водопада Йосемити и пройти около полутора миль до смотровой площадки. Единственный легальный способ попасть в парк — заранее оформить заявку на посещение достопримечательности.

Данное подтверждение не понадобится, если турист уже забронировал кемпинг или домик на территории заповедника и если он посещает парк в составе зарегистрированной туристической группы. Чтобы найти лучшие смотровые площадки для наблюдения за явлением, гостям предложили посетить сайт National Park Service.

Как сообщает издание, тысячи туристов каждый год приезжают в парк Йосемити, чтобы полюбоваться знаменитым 650-метровым «Лошадиным хвостом». В феврале здесь возникает уникальное природное явление — лучи заходящего солнца падают на потоки водопада под определенным углом, освещая воду яркими оттенками оранжевого и желтого. Эффект выглядит так, будто горная порода извергает огонь и лаву — отсюда появилось название «огненный» водопад.

В декабре сообщалось о редком природном явлении, которое удалось запечатлеть на видео жителю Новороссийска. Речь идет о «водопаде из облаков», возникшем из-за резких перепадов температур в горах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Yosemite's Rare 'Firefall' Phenomenon Is Back — Here's How to See It This Year
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
«Секретный» каньон в Сочи сняли на видео
Путешествия
Путешествия00:01 1 декабря 2020

«Здесь легче дать взятку, чем платить штраф»

Церковь наркобарона, ковбои и грязные танцы: чем Мексика может удивить россиян?
10:3729 января

Отели Крыма массово начали устанавливать цены по-новому

09:3329 января

Российская стюардесса объяснила истинную роль платка на шее бортпроводниц

08:3929 января

В России оценили вероятность срыва летнего туристического сезона

Путешествия00:0425 ноября 2020

«Даже у еды был совершенно иной вкус»

Разбитое сердце, грязевые ванны и танцы на палубе: каким запомнился отдых в СССР
07:3229 января

Поехавшая в Турцию россиянка сравнила ее с Россией и назвала преимущества родины

05:3029 января

Россиянка в одиночку слетала в Дагестан и удивилась поведению местных мужчин

22:1128 января

Россия разрешила международные перелеты из восьми городов

Путешествия00:0122 ноября 2020

«Крича и рыдая, я избивал себя»

Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
21:4628 января

Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

20:5128 января

Истерика пассажирки самолета попала на видео и вызвала возмущение в сети

19:0528 января

«Тюремный кутеж» арестованных в Таиланде за подпольную вечеринку попал на видео

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился после доклада отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы