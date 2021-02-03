Туристам раскрыли способ увидеть необычный «огненный» водопад в феврале

Редкое явление «огненного» водопада снова появится в феврале в национальном парке Йосемити в США. Об этом сообщает американское издание Travel + Leisure.

Отмечается, что из-за излишней популярности водопада «Лошадиный хвост» на склоне горы Эль-Капитан администрация парка была вынуждена ввести ряд ограничений по посещению заповедника. Ожидается, что в этом году гости смогут наблюдать за феноменом с 13 по 25 февраля, при этом ограничения будут действовать ежедневно с 12 до 19 часов.

Чтобы увидеть необычное зрелище, туристы должны припарковаться на стоянке у водопада Йосемити и пройти около полутора миль до смотровой площадки. Единственный легальный способ попасть в парк — заранее оформить заявку на посещение достопримечательности.

Данное подтверждение не понадобится, если турист уже забронировал кемпинг или домик на территории заповедника и если он посещает парк в составе зарегистрированной туристической группы. Чтобы найти лучшие смотровые площадки для наблюдения за явлением, гостям предложили посетить сайт National Park Service.

Как сообщает издание, тысячи туристов каждый год приезжают в парк Йосемити, чтобы полюбоваться знаменитым 650-метровым «Лошадиным хвостом». В феврале здесь возникает уникальное природное явление — лучи заходящего солнца падают на потоки водопада под определенным углом, освещая воду яркими оттенками оранжевого и желтого. Эффект выглядит так, будто горная порода извергает огонь и лаву — отсюда появилось название «огненный» водопад.

В декабре сообщалось о редком природном явлении, которое удалось запечатлеть на видео жителю Новороссийска. Речь идет о «водопаде из облаков», возникшем из-за резких перепадов температур в горах.