Редкое природное явление на российском курорте попало на видео

Илья Селявский / Вконтакте

Житель Новороссийска снял на видео редкое природное явление в окрестностях курорта — «водопад из облаков». Кадрами Илья Селявский поделился на своей странице во «ВКонтакте».

На записи видно, как густые облака, образовав водопад, скользят по горному хребту и «стекают» в Цемесскую бухту. «Ты когда-нибудь видел море из облаков, которое вытекает в белоснежную реку и спускается к морю? Просто нереальная красота!», — подписал ролик автор.

По данным экспертов, опрошенных порталом «Новая Кубань», причиной данного явления стал резкий перепад температур в горах.

Ранее сообщалось, что российский пилот заметил в небе необычный феномен и снял его на видео. На кадрах запечатлен плотный слой тумана, равномерно распределившийся над Краснодаром. «С земли это смотрелось, как будто рядом с городом появилось море», — отметил летчик.