Редкое природное явление на российском курорте попало на видео

Житель Новороссийска снял на видео редкое природное явление в окрестностях курорта — «водопад из облаков». Кадрами Илья Селявский поделился на своей странице во «ВКонтакте».
На записи видно, как густые облака, образовав водопад, скользят по горному хребту и «стекают» в Цемесскую бухту. «Ты когда-нибудь видел море из облаков, которое вытекает в белоснежную реку и спускается к морю? Просто нереальная красота!», — подписал ролик автор.
По данным экспертов, опрошенных порталом «Новая Кубань», причиной данного явления стал резкий перепад температур в горах.
Ранее сообщалось, что российский пилот заметил в небе необычный феномен и снял его на видео. На кадрах запечатлен плотный слой тумана, равномерно распределившийся над Краснодаром. «С земли это смотрелось, как будто рядом с городом появилось море», — отметил летчик.